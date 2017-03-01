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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 07:03 BJT

全球贵金属：3月1日SPDR黄金持仓增加0.28%，或2.37吨

路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。

以盎司计算，黄金持仓量从27,044,414.4盎司升至27,120,598.82盎司。(完) (编译 龚芳; 审校 张若琪)
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