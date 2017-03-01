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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 00:26 BJT

亚洲橡胶：3月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透3月1日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘
收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  3月      304.7      8      305.5       2
    *  4月      292.4    228      294.4       7 
    *  5月      286.0    106      286.3       9 
    *  6月      278.8    269      280.2      59 
    *  7月      273.2   4159      275.5     272 
    *  8月    　271.8   8845      273.8     792 
    
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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