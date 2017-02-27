路透基点：宝德能源签署32亿台币五年期贷款案--TRLPC

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透2月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，宝德能源股份有限公司已经签署32亿台币（1.01亿美元）五年定期贷款，在一般银团组建阶段有10家银行加入。
兆丰国际商业银行是初始牵头行兼簿记行(MLAB)。台湾银行、第一商业银行、台湾企银和台湾合作金库也担任牵头行兼簿记行。
该案利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码200-250个基点，税前保底利率设为3.25%。以MLAB身份加入的银行获得70个基点的最高前端费。
所筹资金用于资本支出。借款人以工厂和设备作为抵押。协议在2月24日签署。
额度分配如下：
牵头行兼簿记行 （百万台币）
兆丰国际商业银行 643
台湾合作金库 580
台湾银行 370
第一商业银行 370
台湾企银 370
参贷行
华南商业银行 300
彰化商业银行 213
台湾农业银行 100
台新国际银行 100
台湾土地银行 94
高雄银行 60
总计 3,200
（完） (编译 高琦; 审校 李春喜)
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