路透基点：宝德能源签署32亿台币五年期贷款案--TRLPC

路透2月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，宝德能源股份有限公司已经签署32亿台币（1.01亿美元）五年定期贷款，在一般银团组建阶段有10家银行加入。

兆丰国际商业银行是初始牵头行兼簿记行(MLAB)。台湾银行、第一商业银行、台湾企银和台湾合作金库也担任牵头行兼簿记行。

该案利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码200-250个基点，税前保底利率设为3.25%。以MLAB身份加入的银行获得70个基点的最高前端费。

所筹资金用于资本支出。借款人以工厂和设备作为抵押。协议在2月24日签署。

额度分配如下：

牵头行兼簿记行 （百万台币）

兆丰国际商业银行 643

台湾合作金库 580

台湾银行 370

第一商业银行 370

台湾企银 370

参贷行

华南商业银行 300

彰化商业银行 213

台湾农业银行 100

台新国际银行 100

台湾土地银行 94

高雄银行 60

总计 3,200