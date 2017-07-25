香港热股：北控水务盘中升逾3%至21个月高位，此前拿下42亿元PPP项目

路透香港7月25日 - 北京控股的水务业务分支--北控水务周二早盘中段股价升逾3%至21个月高位，此前公布获得总值42亿元人民币PPP（公营-私营-合伙）项目。

北控水务一度触及6.62港元，为自2015年10月以来高位。香港时间10:55，该股升2.96%，报6.6港元。

据周一晚间公告，北控水务与包头市住房就于包头市成立两间合营公司订立合资合同，注册资本合计41.8亿元人民币，北控按股权比例90%出资37.62亿元。

合营公司负责包头市城市水生态提升综合利用PPP项目，包括若干水务及水环境综合治理工程。北控水务指出，该项目规模大、收益率优良且已经纳入财政部PPP项目库，并列入市财政预算，同时还有严格的还款制度保障。

北控水务并称，由于该项目已经明确可以由基金置换，公司将会和若干金融机构沟通基金事宜，将后续为项目设立专项基金。

自2014年以来，PPP项目呈现井喷式增长，中国正掀起新一轮的PPP热潮。PPP项目相比较以前，项目在程式上更加规范，每一年度PPP项目总额占当地一般公共预算支出的比例应当不超过10%；同时必须经过批准才能进入财政部PPP项目库，所以对投资者更加有保证。（完）

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