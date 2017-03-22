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市场报道 | 2017年 3月 22日 星期三 16:49 BJT

全球贵金属：3月21日SPDR黄金持仓增加0.5%，iShares白银持仓不变

    路透3月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     周二黄金持仓较周一增加0.50%
，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      的白银持仓保持不变。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)     日期       变动      增减
    SPDR      26,826,679.3   3月21日     26,693,385.6    3月20日    133,293.7   0.50%
    iShares  332,504,148.7   3月21日    332,504,148.7    3月20日          0.0   0.00% (完) (编译 张涛；审校 王洋)
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