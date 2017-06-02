路透基点：台湾太子建设担保融资联贷规模缩减至32.21亿台币--TRLPC

路透6月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾上市公司 太子建设已将五年期有担保贷款的规模从35.4亿台币缩减至32.21亿台币( 1.07亿美元)。 台湾银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，此案包括A部分20.21亿台币， 及B部分12亿台币。 A部分的年度担保费用为100个基点，B部分利率为台湾短期票券报价 利率指标(Taibir)加码120个基点。 此案以借款方的土地及建物作为担保，将用于支持一档债券的发行。 已于周四签约。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)