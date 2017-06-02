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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 14:46 BJT

路透基点：台湾太子建设担保融资联贷规模缩减至32.21亿台币--TRLPC

    路透6月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾上市公司
太子建设已将五年期有担保贷款的规模从35.4亿台币缩减至32.21亿台币(
1.07亿美元)。
    
    台湾银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，此案包括A部分20.21亿台币，
及B部分12亿台币。
    
    A部分的年度担保费用为100个基点，B部分利率为台湾短期票券报价
利率指标(Taibir)加码120个基点。
    
    此案以借款方的土地及建物作为担保，将用于支持一档债券的发行。
已于周四签约。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)
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