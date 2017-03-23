全球贵金属：3月22日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均不变

路透3月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓较周二持平，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦保持不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,826,679.3 3月22日 26,826,679.3 3月21日 0.0 0.00% iShares 332,504,148.7 3月22日 332,504,148.7 3月21日 0.0 0.00% (完) (编译 李爽 审校 于春红)