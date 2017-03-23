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市场报道 | 2017年 3月 23日 星期四 16:41 BJT

全球贵金属：3月22日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均不变

    路透3月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     周三黄金持仓较周二持平，同
期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      的白银持仓亦保持不变。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)     日期       变动      增减
    SPDR      26,826,679.3   3月22日     26,826,679.3    3月21日       0.0     0.00%
    iShares  332,504,148.7   3月22日    332,504,148.7    3月21日       0.0     0.00% (完) (编译 李爽  审校 于春红)
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