表格：美国3月23日止当周农作物出口销售报告--USDA

国际油市：油价持稳，受OPEC减产协议将延长的预期支撑
路透新加坡5月24日 - 油价周三持稳，市场愈发认为石油输出国组织(OPEC)牵头的减产将延至明年第一季，这种预期支撑油市。
路透华盛顿3月30日 - 美国农业部(USDA)周四公布，3月23日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 464.1 163.5 627.6 473.5 173.0 26,249.0 19,255.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.3 27.2 玉米 716.9 125.0 841.9 875.0 125.3 47,423.7 31,643.2 高粱 16.7 0.0 16.7 19.9 0.0 3,834.6 6,502.6 大豆 681.1 315.6 996.7 824.2 315.6 54,669.9 43,908.2 豆粕 162.6 -1.0 161.6 167.5 0.0 8,441.8 8,269.1 豆油 12.5 0.0 12.5 15.4 0.0 749.7 724.9 皮马棉 10.1 0.9 11.0 10.5 0.9 548.3 392.1 陆地棉 392.3 84.3 476.6 414.4 88.4 12,305.1 7,201.8 稻米 109.1 1.0 110.1 110.6 1.0 2,806.1 2,615.8 牛肉 10.9 0.0 10.9 14.3 0.0 269.7 224.8 (完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透新加坡5月24日 - 油价周三持稳，市场愈发认为石油输出国组织(OPEC)牵头的减产将延至明年第一季，这种预期支撑油市。
* 拆款利率上扬，新增拆款需求大增 * 外商银行反向拆入，引发连锁效应 * 资金略偏紧，短票利率往高位靠拢 * RP市场多缺不一，利率守稳原水准 记者 罗两莎 路透台北5月24日 - 台湾银行间短率周三上扬；资金调度人员表示，今天市场资金突然 趋紧，拆款需求大增，利率跟着走高，大型银行对票券商跨旬拆款利率自0.33%调升为0.34% ，对银行则自0.28-0.31%上调至0.29-0.32%。 他们解释，过去原本在市场提供低利拆款资金的外商银行，这两天普遍缺钱且反向拆入 ；连带以往依赖外银取得低利资金的本土银行也跟着缺钱，进而转向大型银行拆入资金，造 成市场资金偏紧俏，利率亦水涨船高。 〞今天需求很多啊，银行和票券商都有多，新增(拆款)需求明显增加，利率都有提高一 点。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，因手中可供拆款资金有限，今天拆出资金不多，对票券商 跨月(15-16天期)利率拆在0.34%，对银行则在0.30-0.31%。 他们指出，外银大举
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。