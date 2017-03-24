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市场报道 | 2017年 3月 24日 星期五 16:40 BJT

全球贵金属：3月23日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均不变

    路透3月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     周四黄金持仓较周三持平，同
期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      的白银持仓亦保持不变。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)     日期       变动      增减
    SPDR      26,826,679.3   3月23日     26,826,679.3    3月22日       0.0     0.00%
    iShares  332,504,148.7   3月23日    332,504,148.7    3月22日       0.0     0.00% (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)
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