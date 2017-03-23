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亚洲 | 2017年 3月 23日 星期四 22:51 BJT

亚洲橡胶：3月23日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透3月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚
盘收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  3月      277.0       1    257.0       8
    *  4月      267.5      47    267.5       7
    *  5月      263.3      63    264.0      18
    *  6月      257.2     243    257.3     155
    *  7月      253.0     401    254.9     228
    *  8月    　250.0    3850    251.5     930
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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