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市场报道 | 2017年 3月 28日 星期二 06:27 BJT

全球贵金属：3月27日SPDR黄金持仓增加0.32%，或2.67吨

路透3月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周一其黄金持仓量增加0.32%至835.29吨，周五为832.62吨。

以盎司计，黄金持仓量从26,769,555.26盎司增加至26,855,238.73盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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