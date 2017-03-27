全球贵金属：3月27日SPDR黄金持仓增加0.32%，或2.67吨

纽约期市：期棉上涨，因美元走软和出口销售数据出炉前的空头回补
“人们再次开始关注美国出口数据.市场上有不少未定价的卖出头寸，由于价格上涨，很多人都在回补空头，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot称。
路透3月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周一其黄金持仓量增加0.32%至835.29吨，周五为832.62吨。
以盎司计，黄金持仓量从26,769,555.26盎司增加至26,855,238.73盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
“人们再次开始关注美国出口数据.市场上有不少未定价的卖出头寸，由于价格上涨，很多人都在回补空头，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot称。
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。