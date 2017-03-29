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市场报道 | 2017年 3月 29日 星期三 17:17 BJT

全球贵金属：3月28日SPDR黄金持仓减0.21%，iShares白银持仓增0.34%

    路透3月29日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     周二黄金持仓较周一减少0.21%
，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust的白银持仓     增加0.34%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)     日期        变动     增减
    SPDR      26,798,117.1   3月28日     26,855,238.7    3月27日    -57,121.6  -0.21%
    iShares  333,640,505.5   3月28日    332,504,148.7    3月27日  1,136,356.8   0.34%(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)
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