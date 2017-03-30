版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 30日 星期四 16:40 BJT

全球贵金属：3月29日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓降0.82%

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     周三黄金持仓较周二持平，同期全球最大白银ETF--
iShares Silver Trust的白银持仓     下降0.82%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)     日期        变动     增减
    SPDR      26,798,117.1   3月29日     26,798,117.1    3月28日       0.0      0.00%
    iShares  330,894,344.7   3月29日    333,640,505.5    3月28日 -2,746,160.8  -0.82% (完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐