全球贵金属：3月29日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓降0.82%

日本股市：日经指数收于一周高位，出口和金融股涨势亮丽
路透东京5月24日 - 日经指数周三升至一周最高收位，因美元/日圆上涨带动出口类股上涨，且美国现货公债收益率攀升，金融股表现亮丽。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓较周二持平，同期全球最大白银ETF-- iShares Silver Trust的白银持仓 下降0.82%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,798,117.1 3月29日 26,798,117.1 3月28日 0.0 0.00% iShares 330,894,344.7 3月29日 333,640,505.5 3月28日 -2,746,160.8 -0.82% (完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)
路透东京5月24日 - 日经指数周三升至一周最高收位，因美元/日圆上涨带动出口类股上涨，且美国现货公债收益率攀升，金融股表现亮丽。
* 日经指数涨0.71%，沪综指挫跌0.78%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.27%，美国10年期公债收益率报2.2781%
路透吉隆坡5月24日 - 据路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。