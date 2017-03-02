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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 06:44 BJT

全球贵金属：3月2日SPDR黄金持仓增加0.21%，或1.78吨

    路透3月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust<
GLD>称，周四其黄金持仓量增加0.21%至845.32吨，周三为843.54吨。

    以盎司计算，黄金持仓量               从27,120,598.82盎司升至
27,177,736.48盎司。(完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
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