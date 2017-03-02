全球贵金属：3月2日SPDR黄金持仓增加0.21%，或1.78吨

日本已公布经济指标--2017/5/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 持平 y)
路透3月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust< GLD>称，周四其黄金持仓量增加0.21%至845.32吨，周三为843.54吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,120,598.82盎司升至 27,177,736.48盎司。(完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 持平 y)
路透上海5月25日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *大连机床 14机床PPN001 5 5月20日 3年 8.60% 浦发银行 PPN 本息违约，兑付日因 集团
路透上海5月25日 - 深陷债券违约泥沼的大连机床集团有限责任公司周四公告，该公司 日前有一笔本金为5亿元人民币的非公开定向债务融资工具(PPN)未能按期兑付，再构成实质 违约。 该PPN为14机床PPN001，期限三年，票面利率8.60%，主承销商浦发银行。应于5月20日 兑付，因遇节假日，顺延至5月22日。但截至22日日终，大连机床未能筹措足额偿债资金。 目前最新主体评级为A，债项评级为D，应偿付本息金额共计5.43亿元。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。今年以 来，亦已有中票和超短融先后未能按时付息或兑付。 以下为大连机床集团相关债券明细(金额：亿元)： 债券名称 种类 规模 发行日 预定到期日 主承销商 16大机床SCP00 超短融 5 2016-08-04 2017-05-02 兴业银行 2