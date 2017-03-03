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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 16:41 BJT

全球贵金属：3月2日SPDR黄金持仓增0.21%，iShares白银持仓降0.04%

    路透3月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     周四黄金持仓较周三增加0.21%
，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      的白银持仓则下滑0.04%。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)      日期      变动      增减
    SPDR      27,177,736.5   3月2日      27,120,598.8      3月1日    57,137.7   0.21%
    iShares  335,156,761.1   3月2日     335,281,593.4      3月1日  -124,832.3  -0.04% (完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
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