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亚洲 | 2017年 4月 24日 星期一 13:13 BJT

路透基点：台湾绿河筹组33亿台币担保融资联贷案--TRLPC

路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，绿河股份有限公司的筹组了一笔33.363亿台币(1.10亿美元)的五年期担保融资。

台湾银行担任独家牵头行兼簿记行(MLAB)，此案的年度担保费用为115个基点。加入担任参贷行的银行可获得一笔5基点的前端费。

此案以借款方的土地、厂房及机械设备作为担保，将用于支持一档债券的发行。

签约仪式在4月20日举行。

保证人为绿河关联公司Green River Panels及绿河董事长。(完) (编译 蔡美珍；审校 王颖)
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