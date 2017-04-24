路透基点：台湾绿河筹组33亿台币担保融资联贷案--TRLPC

香港个股：酷派尚未完成审计事项涉多笔款项，续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，绿河股份有限公司的筹组了一笔33.363亿台币(1.10亿美元)的五年期担保融资。
台湾银行担任独家牵头行兼簿记行(MLAB)，此案的年度担保费用为115个基点。加入担任参贷行的银行可获得一笔5基点的前端费。
此案以借款方的土地、厂房及机械设备作为担保，将用于支持一档债券的发行。
签约仪式在4月20日举行。
保证人为绿河关联公司Green River Panels及绿河董事长。(完) (编译 蔡美珍；审校 王颖)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。