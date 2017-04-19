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亚洲 | 2017年 4月 19日 星期三 16:18 BJT

路透基点：民生金融租赁三年期贷款融资规模增至3.35亿美元--TRLPC

路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。

16家银行做出贷款承诺，合计金额达2.75亿美元。这笔贷款的最高综合收益为175个基点，贷款利率是伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码160个基点。

瑞士信贷新加坡分行、玉山商业银行和渣打银行担任牵头行兼簿记行，贷款协议上周签署。

如果中国国家外汇管理局为这笔贷款提供跨境担保，则贷款利率将降至Libor加码150个基点。

民生金融租赁的全资子公司--民生香港国际租赁有限公司为借款人。母公司是担保人。

民生金融租赁去年10月获得了3.2亿美元的两年期到期一次性偿还贷款。中国民生银行和摩根士丹利为本案协调人。最高综合收益为167.5个基点，贷款利率是伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150个基点。

民生金融租赁成立于2008年，由中国民生银行和天津保税区投资有限公司共同创建。(完) (编译 张涛；审校 高琦)
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