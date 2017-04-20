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亚洲 | 2017年 4月 20日 星期四 13:45 BJT

路透基点：耐斯百货签订33.8亿台币五年定期贷款--TRLPC

路透4月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，耐斯百货(Nice Plaza)已签订33.8亿台币(1.11亿美元)五年期定期贷款。

彰化商业银行是最初的牵头行兼簿记行，台湾合作金库也以这一头衔加入。

该贷款利率为较一年期邮政储蓄利率加码159个基点。以牵头行兼簿记行头衔参贷的银行可获50个基点的最高前端费用。

所筹资金将用于支持对耐斯王子大饭店(Nice Prince Hotel )和一家购物商城的收购。

贷款已于4月12日签订。

借款人以土地和建筑为担保品，担保人是其母公司耐斯企业股份有限公司(Nice Enterprise Co Ltd)。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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