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市场报道 | 2017年 3月 4日 星期六 00:58 BJT

亚洲橡胶：3月3日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透3月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘
收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  3月      303.0     17      307.0       -
    *  4月      294.4     49      300.0       4 
    *  5月      287.0    133      293.2       9 
    *  6月      281.8    267      288.0      44 
    *  7月      275.6   1615      283.1     367 
    *  8月    　272.9   5093      279.9     765 
    
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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