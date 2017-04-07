中国债市：中债登3月托管量增4,141亿，上清所增5,109亿NCD仍为主力

路透上海4月7日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，受今年地方债开启发行 推动，3月债券托管量大幅增加4,141亿元，期末余额为442,538亿元。多数机构当月净增持 债券，其中境外机构增持中国国债23亿元，结束此前连续两个月的减持。 上海清算所近期亦公布了3月统计数据，期末固定收益产品托管总量为158,860亿元，3 月净增5,109亿元。同业存单当月新增4,743亿元仍为主力，中期票据增加1,017亿元，超短 融和短融托管量分别下降227亿元和558亿元。 中债登数据显示，境外机构3月末在银行间债市托管量共计7,616亿元，当月增加122亿 元，亦终结此前连续两个月减持，不过一季度累计仍为减持172亿元；期末境外机构共持有 国债4,203亿元，占比约55%。 从按投资者分类的债券托管量来看，全国性商业银行、农村商业银行、保险机构、基金 类机构3月均增持债券，当月分别净增持808亿元、471亿元、466亿元和704亿元。 值得注意的是，城市商业银行当月逆势净减持债券530亿元，扭转此前两个月的净增持 ，一季度累计仅小幅增持20亿元。 今年一季度中国央行对银行体系的宏观审慎评估（MPA）明显趋严，银行表外理财将被 正式纳入广义信贷范围考核，且部分银行收到的通知显示，央行将取消宏观审慎资本充足率 容忍度指标。 按券种来看，利率债方面，地方政府债托管量大增3,830亿元，记账式国债下降493亿元 ，政策性银行债增加808亿元，这也与地方债发行启动时间点契合。 欲浏览2017年中国地方债发行情况，请点选 信用类债券方面，商业银行债托管量当月下降423亿元，不过二级资本工具托管量上升6 70亿元；企业债券托管量继续下滑。 以下为2017年3月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币): 3月末 当月增 当年累计增 减 减 合计 442,526 4,141 5,270 特殊结算成员 27,207 1,005 935 商业银行 276,513 734 1,912 其中：全国性商业银 212,689 808 1,248 行 外资银行 3,274 -31 -158 城市商业银行 37,995 -530 20 农村商业银行 22,259 471 778 保险机构 20,382 466 1,230 基金类 73,024 704 469 其中：商业银行理财 8,828 363 433 产品 境外机构 7,616 122 -172 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易 市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期 融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上 海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 吕雯瑾；审校 边竞/杨淑祯)