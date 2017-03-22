路透基点：南明有限公司签署3.5亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港3月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，南明有限公司周二与19家银行签署了3.5亿美元等值三年期贷款。

中银香港、中银澳门、汇丰银行、法国外贸银行(Natixis)及渣打银行为这宗到期一次性偿还贷款的牵头行兼簿记行。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点，最高费用为90个基点。贷款由母公司联想控股担保。

资金将用于为2014年同样规模的贷款进行再融资，以及用作一般企业用途。