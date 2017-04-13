路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC

路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。

交通银行香港分行、工商银行新加坡分行和阿布扎比银行上市股份公司(National Bank of Abu Dhabi PJSC)新加坡分行为贷款牵头行兼簿记行。三家银行全额包销，并在周三提供部分先行融资。工商银行在1月份最先获委任。

该到期一次性偿还贷款的利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码105个基点，并设有绿靴机制，具体数额不详。

承贷3,000万至4,900万美元的银行获牵头行资格，前端费85个基点，最高综合收益133.33个基点；承诺1,000万至2,900万美元的银行获主办行资格，前端费75个基点，最高综合收益130个基点。

承贷截止日期为5月12日。

所筹资金将于一般企业用途或现有贷款的再融资。

借款人为招银金融租赁旗下全资所有的香港子公司--招银国际租赁管理有限公司。招银金融租赁将提供维好和流动性支持协议，为该贷款交易提供信用增级。

借款人及其母公司的评级为BBB+/BBB(标普/惠誉)，穆迪对招银金融租赁的评级为Baa1。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)