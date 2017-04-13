路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC

香港个股：吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
交通银行香港分行、工商银行新加坡分行和阿布扎比银行上市股份公司(National Bank of Abu Dhabi PJSC)新加坡分行为贷款牵头行兼簿记行。三家银行全额包销，并在周三提供部分先行融资。工商银行在1月份最先获委任。
该到期一次性偿还贷款的利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码105个基点，并设有绿靴机制，具体数额不详。
承贷3,000万至4,900万美元的银行获牵头行资格，前端费85个基点，最高综合收益133.33个基点；承诺1,000万至2,900万美元的银行获主办行资格，前端费75个基点，最高综合收益130个基点。
承贷截止日期为5月12日。
所筹资金将于一般企业用途或现有贷款的再融资。
借款人为招银金融租赁旗下全资所有的香港子公司--招银国际租赁管理有限公司。招银金融租赁将提供维好和流动性支持协议，为该贷款交易提供信用增级。
借款人及其母公司的评级为BBB+/BBB(标普/惠誉)，穆迪对招银金融租赁的评级为Baa1。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)