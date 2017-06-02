路透基点：远雄建设事业委任台湾土地银行安排35亿台币贷款--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾远雄建设事业股份有限公司委任台湾土地银行为其安排35亿台币(1.16亿美元)五年期贷款。
据消息人士称，贷款的条款和细节尚未敲定，料将在6月末进入一般分销阶段。
资金将被用于支持桃园一地产项目的建设。
借款人上次接触贷款市场是在2016年4月，当时贷款规模为30亿台币，担任牵头行兼簿记行也是台湾土地银行，利率为台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行及台湾合作金库商业银行一年期存款利率均值加码143个基点。
台湾上市的远雄建设事业成立于1969年，其业务已经扩大到中国内地、美国及中东，是远雄集团旗下的房地产公司。(完)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为