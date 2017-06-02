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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 12:48 BJT

路透基点：远雄建设事业委任台湾土地银行安排35亿台币贷款--TRLPC

路透6月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾远雄建设事业股份有限公司委任台湾土地银行为其安排35亿台币(1.16亿美元)五年期贷款。

据消息人士称，贷款的条款和细节尚未敲定，料将在6月末进入一般分销阶段。

资金将被用于支持桃园一地产项目的建设。

借款人上次接触贷款市场是在2016年4月，当时贷款规模为30亿台币，担任牵头行兼簿记行也是台湾土地银行，利率为台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行及台湾合作金库商业银行一年期存款利率均值加码143个基点。

台湾上市的远雄建设事业成立于1969年，其业务已经扩大到中国内地、美国及中东，是远雄集团旗下的房地产公司。(完)
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