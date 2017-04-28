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亚洲 | 2017年 4月 28日 星期五 14:11 BJT

路透基点：绿地香港控股正在自行安排3.5亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，绿地香港控股有限公司正在自行安排一笔3.5亿美元的三年期贷款。

汇丰控股负责协调此次贷款，所筹资金将用于再融资。消息人士称，综合收益高于300个基点。

香港上市的绿地香港控股有限公司，是一家主要从事房地产业务的投资控股公司。

绿地控股集团持有该公司的多数股权。(完) (编译 艾茂林; 审校 高琦)
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