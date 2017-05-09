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债券 | 2017年 5月 9日 星期二 16:50 BJT

路透基点：台湾太子建设筹办35.4亿台币担保融资联贷--TRLPC

路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司太子建设正在筹办一笔35.4亿台币(1.17亿美元)五年期担保融资。

台湾银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，此案包括A部分20.4亿台币，及B部分15亿台币。

A部分的年度担保费用为100个基点，B部分利率为台湾短期票券报价利率指标(Taibir)加码120个基点。

此案以借款方的土地及建物作为担保，将用于支持一档债券的发行。

借款方上次是在2016年6月进入联贷市场办理一笔21亿台币两年期贷款，中国信托银行担任MLAB。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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