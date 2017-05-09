路透基点：台湾太子建设筹办35.4亿台币担保融资联贷--TRLPC

修正-全球金融：IMF将推新工具提供短期美元资金，以防范金融危机--消息人士
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司太子建设正在筹办一笔35.4亿台币(1.17亿美元)五年期担保融资。
台湾银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，此案包括A部分20.4亿台币，及B部分15亿台币。
A部分的年度担保费用为100个基点，B部分利率为台湾短期票券报价利率指标(Taibir)加码120个基点。
此案以借款方的土地及建物作为担保，将用于支持一档债券的发行。
借款方上次是在2016年6月进入联贷市场办理一笔21亿台币两年期贷款，中国信托银行担任MLAB。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。
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路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备理事会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。