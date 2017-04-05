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债券 | 2017年 4月 5日 星期三 18:10 BJT

标题新闻：英国3月新车销量升至纪录高位562,337辆，因消费者为避开4月增税提前买车--SMMT

注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)

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