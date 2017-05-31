国际油市：油价急挫3%至三周低位，因5月OPEC产量上升

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 5月OPEC产量上升，为年内首见
* 利比亚日产量为82.7万桶 - 国家石油公司
* 5月俄罗斯产量和其与OPEC达成的减产协议一致－消息
* API公布上周原油库存降幅远超预期，油价盘后缩减跌幅
路透纽约5月31日 - 油价周三急挫3%至三周低位，因利比亚增产，扶助提振5月石油输出国组织(OPEC)产量增加，为年内首见。
布兰特原油连续第五个月下跌，尽管OPEC牵头的减产行动和预期上周美国原油库存在3月底创下纪录高位后连续第八周减少。
7月布兰特原油下跌1.53美元或3.0%，收报每桶50.31美元，这是布兰特原油5月10日来最低收位。今是7月布兰特原油合约作为近月合约的最后一天。
美国原油下挫1.34美元，或2.7%，收报每桶48.32美元，为5月12日来最低收位。
市场收盘后，美国石油协会(API)周三公布，截至5月26日该周美国原油库存减少870万桶，至5.132亿桶，分析师预估为减少250万桶。库存数据公布后，油价在盘后缩减跌幅。
布兰特原油较美国原油升水降至近五周最低水准。
本月，布兰特原油跌近3%，连续第五个月下跌。美国原油跌逾2%，连第三个月下跌。
利比亚国家石油公司称，其日产量上升至82.7万桶，高于5月稍早触及的80万桶的三年高位。
OPEC产油国的减产兑现率仍然高，行业消息称，俄罗斯数据显示，5月产量和其减产承诺一致。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为