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2 天前
路透基点：华融投资股份的联贷案规模提高至36亿港元--TRLPC
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2017年6月30日 / 早上6点37分 / 2 天前

路透基点：华融投资股份的联贷案规模提高至36亿港元--TRLPC

2 分钟阅读

    路透香港6月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，华融投资股
份有限公司的364天期贷款案规模已经提高至36亿港元(4.61亿美元)，13
家银行参与联贷。
    
    瑞士信贷是独家牵头行兼簿记行，贷款初始规模30亿港元。消息人士
称，通过绿鞋贷款选择权，规模有可能进一步增加。
    
    中国华融资产管理股份有限公司是借款人的最大股东，为贷款出具同
意协助书。
    
    该笔到期一次性偿还贷款以港元或美元计价，利率为香港银行同业拆
息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点。最高综合收
益为260个基点，前端费为40个基点。
    
    额度分配如下：
                                                      
                                    美元(百万)   港元(百万)    
     牵头行兼簿记行
     瑞士信贷新加坡分行                  47.5      -      
                                                               
     牵头行                                       
     集友银行                             -        550    
     中国银行澳门分行                     -        400    
     东亚银行                             -        400    
                                                               
     主办行                                                
     京城银行                             40       -      
     中国民生银行香港分行                 -        300    
                                                               
     安排行                                                     
     交通银行                             20       -            
 
     三井住友银行                         -        230    
     彰化银行国际金融业务分行             -        200    
     中信银行(国际)                       -        200    
     大丰银行                             -        200    
                                                               
     经理行                                                     
 
     华侨银行                             -        148    
     台湾合作金库香港分行                 -        100    
     安泰商业银行                         5        -      
                                                               
     总计                             112.5      2,728  
    (完) (编译 王兴亚；审校 张涛)

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