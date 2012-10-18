京东商城将试水海外电商业务

路透上海10月18日电---中国最大的在线零售商京东商城将开放海外销售，这是中国大型电商企业实施的首个类似行动。同时，京东也在竭力应对国内市场日益激烈的竞争。

中国其他电商企业势必将密切关注京东此次进军全球市场的行动。京东商城希望能与亚马逊(AMZN.O)并驾齐驱。

京东商城、苏宁易购 (002024.SZ)以及国美电器在8月份发起的价格战促使京东商城寻求发展海外新业务。

京东商城旗下的英文站点en.360buy.com即将开放，该站点将销售近40万种产品，从电子设备到婴儿奶粉不一而足。一名公司管理人士称，公司将面向36个国家发货，某些商品还将免除运费。这也证实了此前《中国日报》的一篇相关报导。

京东商城副总裁石涛表示，在初始阶段，希望在国内采购国产商品，然後向海外客户发货。

京东商城还计划在海外设立仓库，以缩短配送时间。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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