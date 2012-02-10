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中国财经 | 2012年 2月 10日 星期五 09:07 BJT

中证报称京东商城将推酒店预订业务

路透上海2月10日电---《中国证券报》周五报导称，京东商城业务迅速扩张，不久将推出网上酒店预订业务。

据易观国际（Analysys International）数据，京东商城是中国第二大B2C网站，仅次于淘宝。

报导援引公司未具名消息人士的话称，京东当前已有在线机票预订业务，未来还将进一步进入旅游市场。

京东去年10月时宣布，2012年将招聘两万人，以满足其迅速扩张业务的需求。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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