中证报称京东商城将推酒店预订业务

独家：中国中化考虑出售在巴西Peregrino油田的40%权益--消息
路透新加坡/新德里/北京2月21日 - 四位了解情况的消息人士对路透表示，中国中化集团考虑出售在巴西Peregrino海上油田的40%权益，显示这家国有综合企业计划撤出这处曾被认为是重要的海外资产，原因是创纪录低迷的油价。
路透上海2月10日电---《中国证券报》周五报导称，京东商城业务迅速扩张，不久将推出网上酒店预订业务。
据易观国际（Analysys International）数据，京东商城是中国第二大B2C网站，仅次于淘宝。
报导援引公司未具名消息人士的话称，京东当前已有在线机票预订业务，未来还将进一步进入旅游市场。
京东去年10月时宣布，2012年将招聘两万人，以满足其迅速扩张业务的需求。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透北京2月21日 - 中国股市沪综指周二续收升，并创近三个月新高。分析师指出，今天大盘高开高走，个股普涨；目前经济回暖令企业盈利预期改善，且近期投资者对货币政策收紧担忧有所缓解，市场整体处于上扬行情中，料后市大盘仍有续升空间。
路透北京2月21日 - 中国商务部长高虎城周二表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。