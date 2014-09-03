361度与百度时代策略合作 共同开发数码提升运动产品

路透香港9月3日 - 中国体育用品品牌--361度国际(1361.HK)周三宣布，与百度(BIDU.O)附属公司百度时代网路技术订立策略合作协议，共同开发数码提升运动产品，并共享销售及分销渠道等其他资源。

公司的声明称，361度的初步资本承担为1,000万元人民币，而百度时代将注入相等金额的平台及技术资源。根据合作协议，双方将共同开发数码提升运动用品，例如配置全球定位系统及步程计量仪的儿童＂智能鞋＂。

此外，两公司亦会建立一间运动数据创新实验室，以共同研究和管理数据藉以开发数码产品，并会共享销售及分销渠道等其他资源。

361度今天收盘持平于2.24港元，过去一个月累计涨23%。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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