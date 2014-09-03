361度与百度时代策略合作 共同开发数码提升运动产品

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透香港9月3日 - 中国体育用品品牌--361度国际(1361.HK)周三宣布，与百度(BIDU.O)附属公司百度时代网路技术订立策略合作协议，共同开发数码提升运动产品，并共享销售及分销渠道等其他资源。
公司的声明称，361度的初步资本承担为1,000万元人民币，而百度时代将注入相等金额的平台及技术资源。根据合作协议，双方将共同开发数码提升运动用品，例如配置全球定位系统及步程计量仪的儿童＂智能鞋＂。
此外，两公司亦会建立一间运动数据创新实验室，以共同研究和管理数据藉以开发数码产品，并会共享销售及分销渠道等其他资源。
361度今天收盘持平于2.24港元，过去一个月累计涨23%。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。