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亚洲 | 2017年 3月 7日 星期二 00:37 BJT

亚洲橡胶：3月6日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透3月6日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘
收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  3月      307.0    21        303.2    35
    *  4月      296.5    81        293.1    15
    *  5月      289.1    58        284.3    15
    *  6月      283.8    194       277.9    130
    *  7月      278.7    890       272.8    362
    *  8月    　276.0    4262      269.6    1580
    
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 母红；审校 利棣儿)
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