新债招标：重庆五及七年一般地方债利率较下限上浮37和39bp--业内人士

路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国重庆市上午招标的五年和七年期一般地方债，中标利率为3.46%和3.61%，较投标区间下限分别上浮37bp和39bp(基点)，投标倍数为2.09倍和2.00倍。 稍后11:00重庆还将有两期专项地方债结束招标，期限亦为五年和七年。 上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新增债券，40亿元为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 40 4月7日上午9:20-10:00 4月10日 7年 60 小计 100 专项债券 5年 40 4月7日上午10:20-11:00 4月10日 7年 140 小计 180 总计 280 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 以下为今年以来公开招标的地方债发行情况： 三年 五年 七年 10年 发行主体 日期 利率 上浮 倍数 利率 上浮 倍数 利率 上浮 倍数 利率 上浮 倍数 重庆 4月7日 -- -- -- 3.46% +37bp 2.09 3.61% +39bp 2.00 -- -- -- (一般债) 山东 3月31日 -- -- -- 3.28% +20bp 1.38 3.63% +42bp 1.73 -- -- -- (一般债) 江西 3月23日 3.18% +23bp 2.21 3.49% +36bp 1.93 3.68% +47bp 1.79 3.74% +43bp 1.97 (专项债) 江西 3月23日 2.99% +4pb 2.52 3.38% +25bp 2.12 3.60% +39bp 1.83 3.66% +35bp 1.90 (一般债) 贵州 3月23日 3.15% +20bp 1.76 -- -- -- 3.51% +30bp 1.66 -- -- -- (一般债) 山西 3月21日 -- -- -- 3.25% +14bp 2.41 3.58% +39bp 1.68 -- -- -- (专项债) 山西 3月21日 2.92% +0bp 3.13 3.11% +0bp 3.11 3.40% +21bp 2.07 -- -- -- (一般债) 云南 3月17日 3.36% +44bp 1.25 -- -- -- -- -- -- 3.87% +50bp 1.09 (专项债) 云南 3月17日 3.24% +32bp 1.36 -- -- -- -- -- -- 3.79% +42bp 1.14 (一般债) 广西 3月16日 -- -- -- 3.33% +20bp 1.40 -- -- -- 3.70% +31bp 1.29 (专项债2 ) 广西 3月16日 -- -- -- 3.33% +20bp 1.62 3.51% +30bp 1.23 3.69% +30bp 1.20 (专项债1 ) 广西 3月16日 3.12% +20bp 2.40 3.33% +20bp 2.22 3.47% +26bp 1.49 3.64% +25bp 1.42 (一般债) 辽宁 3月14日 3.13% +20bp 1.86 3.30% +20bp 1.52 3.48% +27bp 1.39 3.65% +25bp 1.43 (一般债) 河北 3月9日 -- -- -- 3.20% +15bp 2.56 -- -- -- -- -- -- (专项债) 河北 3月9日 -- -- -- 3.20% +15bp 2.14 3.35% +15bp 1.78 -- -- -- (一般债) 新疆 3月1日 3.19% +31bp 1.94 -- -- -- 3.54% +35bp 1.87 -- -- -- (专项债) 新疆 3月1日 3.03% +15bp 1.88 -- -- -- 3.40% +21bp 1.70 -- -- -- (一般债) 中国财政部在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，今年将把防控地方政府债务风险放在更为重要的位置，加大发行地方政府债券置换存量债务工作力度。完善地方政府专项债券管理，加快按照地方政策性基金收入项目分类发行专项债券步伐，着力发展实现项目收益自求平衡的专项债券品种。 财政部关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)