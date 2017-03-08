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市场报道 | 2017年 3月 8日 星期三 16:40 BJT

全球贵金属：3月7日SPDR黄金持仓不变，iShares白银持仓亦持平

    路透3月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     周二黄金持仓较周一持平，同期
全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      的白银持仓亦没有变化。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)      日期      变动      增减
    SPDR      26,902,866.7   3月7日      26,902,866.7      3月6日      0.0      0.00%
    iShares  332,788,561.1   3月7日     332,788,561.1      3月6日      0.0      0.00% (完) (编译 张涛；审校 白云)
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