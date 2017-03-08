全球贵金属：3月7日SPDR黄金持仓不变，iShares白银持仓亦持平

标题新闻：美众议院议长称有信心年底前能通过税改议案，仍就是否加入边境调节税进行内部磋商
众议院议长莱恩 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓较周一持平，同期 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦没有变化。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,902,866.7 3月7日 26,902,866.7 3月6日 0.0 0.00% iShares 332,788,561.1 3月7日 332,788,561.1 3月6日 0.0 0.00% (完) (编译 张涛；审校 白云)
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ESM：欧洲稳定机制 GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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