全球贵金属：3月7日SPDR黄金持仓不变，iShares白银持仓亦持平

路透3月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓较周一持平，同期 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦没有变化。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,902,866.7 3月7日 26,902,866.7 3月6日 0.0 0.00% iShares 332,788,561.1 3月7日 332,788,561.1 3月6日 0.0 0.00% (完) (编译 张涛；审校 白云)