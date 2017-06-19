路透基点：隆银行提前向集友银行控股股份收购案提供38亿港元贷款--TRLPC

路透6月19日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，永隆银行提前向集友银行控股股份收购案提供38.425亿港元(4.93亿美元)贷款资金。该项五年期定期贷款协议于3月21日签署。

根据一项监管文件，2016年12月，中银香港同意以76.85亿港元的价格，将所持集友银行70.49%的股份，出售给厦门国际银行旗下的厦门国际投资和福建省厦门市私立集美学校委员会（简称“集美校委会”）。

其中厦门国际投资买入大约64%的股份，而集美校委会买入6.2%的股份。

监管文件称，该项售股是中银香港“长期发展规划”的一部分，该计划包括扩大在东盟地区的业务。