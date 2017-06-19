路透基点：隆银行提前向集友银行控股股份收购案提供38亿港元贷款--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月19日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，永隆银行提前向集友银行控股股份收购案提供38.425亿港元(4.93亿美元)贷款资金。该项五年期定期贷款协议于3月21日签署。
根据一项监管文件，2016年12月，中银香港同意以76.85亿港元的价格，将所持集友银行70.49%的股份，出售给厦门国际银行旗下的厦门国际投资和福建省厦门市私立集美学校委员会（简称“集美校委会”）。
其中厦门国际投资买入大约64%的股份，而集美校委会买入6.2%的股份。
监管文件称，该项售股是中银香港“长期发展规划”的一部分，该计划包括扩大在东盟地区的业务。
作为这一策略的一步，去年中银香港完成了对所持南洋商业银行持股的出售，当时交易对价为680亿港元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为