国际油市：380-cst燃料油现货价差升至一个月高位，受积极买兴推动

路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。

“让我们看看这是否是每个人都在说的那种交易，如果是，会持续多久呢？”一位新加坡的交易员说。

2月中旬业内人士的做多交易策略预期达到顶峰，此前380-cst燃料油的近月跨月价差交易量跳增，380-cst燃料油3月互换合约的未平仓合约数量激增。

普氏窗口的积极买兴提振380-cst燃料油现货价差FO380-SIN-DIF周二从周一的每吨较新加坡报价贴水0.04美元涨至升水1.45美元，为1月24日以来最高升水。

消息人士称，普氏窗口中达成三笔现货交易，总量6万吨，较新加坡报价升水介于每吨1美元至2美元。

而周一只达成一笔2万吨的380-cst燃料油现货交易，价格为较新加坡报价每吨升水0.5美元。

180-cst燃料油船货的流动性连续第三日缺乏，周二普氏窗口中没有买卖方的报价。(完) (编译 白云; 审校 王洋)