国际油市：380-cst燃料油现货价差升至一个月高位，受积极买兴推动

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
“让我们看看这是否是每个人都在说的那种交易，如果是，会持续多久呢？”一位新加坡的交易员说。
2月中旬业内人士的做多交易策略预期达到顶峰，此前380-cst燃料油的近月跨月价差交易量跳增，380-cst燃料油3月互换合约的未平仓合约数量激增。
普氏窗口的积极买兴提振380-cst燃料油现货价差FO380-SIN-DIF周二从周一的每吨较新加坡报价贴水0.04美元涨至升水1.45美元，为1月24日以来最高升水。
消息人士称，普氏窗口中达成三笔现货交易，总量6万吨，较新加坡报价升水介于每吨1美元至2美元。
而周一只达成一笔2万吨的380-cst燃料油现货交易，价格为较新加坡报价每吨升水0.5美元。
180-cst燃料油船货的流动性连续第三日缺乏，周二普氏窗口中没有买卖方的报价。(完) (编译 白云; 审校 王洋)
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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