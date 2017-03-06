国际油市：买家重返普氏窗口，亚洲380-cst燃料油现货贴水缩窄

路透迪拜3月6日 - 实货买家周一重返普氏窗口，帮助亚洲380-cst燃料油现货贴水缩窄，但纸货市场上弥漫的看空情绪对380-cst燃料油的近月跨月价差构成压力。

周一普氏窗口总计成交11笔、共22万吨燃料油，包括20万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃料油。

行业消息人士称，10笔380-cst燃料油船货中，中石油买入了九笔，其中七笔的船期介于3月21-25日。

买兴在上周四和周五曾消退，而在此之前兴起一波多头交易潮，带动定价窗口中燃料油成交飙升。

“沉寂了两天后，中石油重又露面支撑市场，”一位在新加坡的燃料油交易员说。

尽管自3月1日多头交易热潮启动以来，中石油已经承诺买入42万吨380-cst燃料油，但一些交易员仍不太确定，周一的成交活动是否标志着多头交易策略的重启。

380-cst燃料油现货贴水FO380-SIN-DIF报每吨较新加坡报价贴水0.52美元，比周一的贴水缩窄了0.33美元。

纸货市场上，消息人士称0830 GMT时洲际交易所380-cst燃料油3月/4月跨月价差跌至平价水平，较前一日下跌0.50美元。

380-cst燃料油4月/5月跨月价差大体持稳，报正价差0.25美元，尽管市场预期4月供给将吃紧。