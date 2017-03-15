国际油市：亚洲380-cst燃料油现货贴水缩窄，但供给充足仍令市场承压

路透迪拜3月15日 - 周三亚洲380-cst燃料油现货贴水缩窄，脱离前一日触及的八个月低点，不过行业消息人士表示，对于供给充足的担忧仍带来压力，供应商继续给船货报出大幅贴水的卖价。

普氏窗口实货船货的成交量降至三笔，380-cst燃料油总计4万吨，180-cst燃料油总计2万吨。

周二的总成交笔数为11笔，成交量达到24万吨。

贸易商表示，充足的库存促使供应商给出激进的报价，而需求迄今未能提振现货价差上升，看多的市场参与者难以获得动力。

相比之下，船用燃料油的需求坚挺，令380-cst燃料油码头升水处在约两周高位每吨2.35美元。

2月较新加坡报价的码头升水平均在每吨1.87美元附近，而3月迄今则为1.90美元。

不过贸易商表示，船用燃料油供给充足，短期内将抑制码头升水的上行潜能。

在纸货市场上，行业消息人士称洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油4月/5月跨月价差几乎持平，1000 GMT时报每吨负0.75美元。

380-cst燃料油5月/6月跨月价差也几乎持平，报每吨约0.20美元，尽管交投活跃，有逾42万吨的合约易手成交。