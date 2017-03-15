国际油市：亚洲380-cst燃料油现货贴水缩窄，但供给充足仍令市场承压

标题新闻：伊朗油长称尚未收到延长减产协议12个月的提议，会遵从石油输出国组织(OPEC)的决定
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路透迪拜3月15日 - 周三亚洲380-cst燃料油现货贴水缩窄，脱离前一日触及的八个月低点，不过行业消息人士表示，对于供给充足的担忧仍带来压力，供应商继续给船货报出大幅贴水的卖价。
普氏窗口实货船货的成交量降至三笔，380-cst燃料油总计4万吨，180-cst燃料油总计2万吨。
周二的总成交笔数为11笔，成交量达到24万吨。
贸易商表示，充足的库存促使供应商给出激进的报价，而需求迄今未能提振现货价差上升，看多的市场参与者难以获得动力。
相比之下，船用燃料油的需求坚挺，令380-cst燃料油码头升水处在约两周高位每吨2.35美元。
2月较新加坡报价的码头升水平均在每吨1.87美元附近，而3月迄今则为1.90美元。
不过贸易商表示，船用燃料油供给充足，短期内将抑制码头升水的上行潜能。
在纸货市场上，行业消息人士称洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油4月/5月跨月价差几乎持平，1000 GMT时报每吨负0.75美元。
380-cst燃料油5月/6月跨月价差也几乎持平，报每吨约0.20美元，尽管交投活跃，有逾42万吨的合约易手成交。
新加坡现货市场上，报告有三笔交易达成。(完) (编译 王洋; 审校 白云)
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路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选