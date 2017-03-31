国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差转为升水，受需求旺盛带动

《汇市简讯》美元指数窄幅波动，对穆迪调降中国评级反应平淡
0310GMT * 美元指数在亚洲盘开盘上扬0.4%，之后持平，对穆迪调降中国评 级反应平静 * E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油涨0.5%，日股日经指数 涨0.5%，日本外亚洲股市跌0.1%，中国股市沪综指跌0.5% * 动能分析显示中性趋势，5日、10日和20日移动均线向下，偏空格 局确立 * 长线目标为95.88 * 纽约盘低点96.87和本周高点97.44分别为支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 张涛)
路透迪拜3月31日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周五转为升水，为3月1日以来的首次，受普氏窗口买盘旺盛提振。
周四新加坡陆上燃料油库存下降，但最新官方数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)燃料油库存连续第三周升至纪录高位。
截至3月30日当周，ARA燃料油库存升至154.5万吨，为PJK International于1995年开始收集数据以来的纪录高位。
路透计算显示，ARA燃料油库存较上周增长3%或47,000吨，较上年同期增长43%。
在普氏窗口交易的380-cst燃料油总计为60,000吨。
中石油买盘旺盛，带动380-cst燃料油现货价差较新加坡报价每吨升水0.04美元，为3月1日以来最高。
贸易消息人士周五表示，头号原油出口国沙特阿拉伯可能会在5月份调降向亚洲出售的大部分原油品级的价格，以顺应该地区需求疲软的现状。
国际能源署(IEA)署长比罗尔称尽管OPEC和非OPEC国家减产，但料全球油价不会大幅上升。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
0310GMT * 美元指数在亚洲盘开盘上扬0.4%，之后持平，对穆迪调降中国评 级反应平静 * E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油涨0.5%，日股日经指数 涨0.5%，日本外亚洲股市跌0.1%，中国股市沪综指跌0.5% * 动能分析显示中性趋势，5日、10日和20日移动均线向下，偏空格 局确立 * 长线目标为95.88 * 纽约盘低点96.87和本周高点97.44分别为支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 张涛)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
“日本市场尚未从近来因美国动荡而出现的下跌中恢复过来。只要美国股市表现强劲，日股就有上涨空间，”Amundi Japan的市场和投资信息部门负责人Masaru Hamasaki说。