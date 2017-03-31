国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差转为升水，受需求旺盛带动

路透迪拜3月31日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周五转为升水，为3月1日以来的首次，受普氏窗口买盘旺盛提振。

周四新加坡陆上燃料油库存下降，但最新官方数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)燃料油库存连续第三周升至纪录高位。

截至3月30日当周，ARA燃料油库存升至154.5万吨，为PJK International于1995年开始收集数据以来的纪录高位。

路透计算显示，ARA燃料油库存较上周增长3%或47,000吨，较上年同期增长43%。

在普氏窗口交易的380-cst燃料油总计为60,000吨。

中石油买盘旺盛，带动380-cst燃料油现货价差较新加坡报价每吨升水0.04美元，为3月1日以来最高。

贸易消息人士周五表示，头号原油出口国沙特阿拉伯可能会在5月份调降向亚洲出售的大部分原油品级的价格，以顺应该地区需求疲软的现状。