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亚洲 | 2017年 4月 3日 星期一 21:14 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油升水走阔，看多交易商再度出现

路透迪拜4月3日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一走阔，因看多的交易商在4月第一个交易日再度出现。

13艘380-cst燃料油船货在普氏窗口交易，总计28万吨，为3月1日以来最高。

维多从阿布扎比国家石油公司(ADNOC)买入8.5万吨燃料油船货，船期分别为4月7-9日、4月12-20日和4月23-30日，价格未知。

维多从印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)最多买入3万吨真空柴油和2,000吨180-cst燃料油，船期分别为4月24-26日和5月2-4日。

印尼国家石油公司(Pertamina)寻求一艘4万吨380-cst燃料油船货，船期为5月4-6日，或者两艘船期分别为5月4-6日和5月8-10日的船货，数量均为2万桶。

贸易及矿业巨头嘉能可(Glencore)周五称，同意将旗下油品和物流业务的51%股权以7.75亿美元的价格出售给中国海航创新金融集团。(完) (编译 于春红; 审校 李军)
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