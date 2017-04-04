国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导

路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。

普氏窗口有17笔、总计38万吨380-cst燃料油船货成交，为3月1日以来单日成交船货最多的一天。

4月初以来380-cst燃料油总计成交的船货已达66万吨。

实货供给充足和3月初跨月价差遭遇卖压，曾导致3月的多头交易策略遭受挫折。

不过贸易商表示，由于预期4月和5月亚洲的燃料油供给减少，4月的多头交易策略更有可能成功。

380-cst燃料油的现货升水FO380-SIN-DIF较前一日上涨0.15美元，至每吨较新加坡报价升水0.34美元，为3月1日以来最高。

洲际交易所(ICE)的2017年380-cst燃料油大部分跨月价差都上升，反映出了市场的人气。

1030 GMT时，380-cst燃料油4月/5月跨月价差转至逆价差，较前一日上涨0.35美元。

380-cst燃料油5月/6月跨月价差报平价，高于前一日的负0.05美元。

巴基斯坦的PSO标购最多52万吨6月船期的180-cst燃料油，方式是通过八艘6.5万吨的船货运往Qasim港。另外还求购两艘5.5万吨的170-cst低硫燃料油，运往卡拉奇的Keamari终端。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)