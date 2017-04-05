国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差上升，得益于人气改善

标题新闻：英国周三在国内主要城市部署军人以预防恐袭，此前将恐怖主义威胁等级提高至最高级
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路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。 市场人气改善也反映在纸货市场，洲际交易所380-cst燃料油2017年 的各个跨月价差全线走升。 0830 GMT时，380-cst燃料油4月/5月跨月价差报逆价差每吨0.30美元 ，比前一日的平价水平高出0.30美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差报逆价差每吨0.10美元，也高于前一 日的平价水平。 四位知情消息人士称，中国计划对混合芳香烃、轻质循环油和沥青混 合物征收消费税。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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指数成分股中跌幅最大的是Sigma Healthcare，该股下挫31%，为逾七年来最大盘中百分比跌幅。之前该公司称已决定启动针对Chemist Warehouse Group的有关违约的法律程序。
路透5月24日 - 亚币周三走软，穆迪意外下调中国债信评级打压人气，而且交易商在等待今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议记录文件公布。 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 此举令亚洲股市承压，加重了对进一步收紧监管、借款成本不断上升以及中国经济放缓迹象的担忧。 亚洲股市(除日本) 跌约0.3%，尽管美国股市隔夜上 涨。 “很明显，人气方面将非常负面，尤其是在中国考虑消除银行系统风 险之际，而且此时国有企业可能会进行一些重组，”瑞穗银行的资深分析 师Vishnu Varathan表示。 人民币 跌0.04%，在过去五日中第四日下跌。 但分析师相信，那些依赖对中国出口的经济体的货币可能在今日显露 承压迹象。