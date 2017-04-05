版本:
中国
亚洲 | 2017年 4月 5日 星期三 21:01 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差上升，得益于人气改善

    路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易
日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。
    
    不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多
大。
    
    S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊
拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14
5万桶。
    
    这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月
高位。
    
    据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因
之一。
    
    普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。
   
    自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。
    
    贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊
拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。
    
    380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一
日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
    
    市场人气改善也反映在纸货市场，洲际交易所380-cst燃料油2017年
的各个跨月价差全线走升。
    
    0830 GMT时，380-cst燃料油4月/5月跨月价差报逆价差每吨0.30美元
，比前一日的平价水平高出0.30美元。
    
    380-cst燃料油5月/6月跨月价差报逆价差每吨0.10美元，也高于前一
日的平价水平。
    
    四位知情消息人士称，中国计划对混合芳香烃、轻质循环油和沥青混
合物征收消费税。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐