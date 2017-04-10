国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水下跌，因成交价下滑

路透迪拜4月10日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一下跌，尽管看多的交易商对现货有兴趣，周一达成的九笔交易的价格略低于上周五水准。

相较之下，洲际交易所(ICE)成交的380-cst燃料油周一在亚洲交易时段跨月价差的动能发生逆转，因在上周上涨后，多数交易商持观望态度。

普氏窗口成交九笔380-cst燃料油，总计18万吨。

自4月初以来，普氏窗口总计成交144万吨380-cst燃料油。

ICE市场380-cst燃料油的市场结构结束了至少连续五个交易日的涨势，有限的成交量使逆价差结构缩窄。

ICE市场380-cst燃料油的4/5月跨月价差较前一交易日每吨跌0.20美元，至每吨0.80美元。

380-cst燃料油5/6月跨月价差下跌0.15美元，至每吨升水0.10美元。