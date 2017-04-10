国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水下跌，因成交价下滑

标题新闻：美国企业4月用于资本投资的借款额同比增长8%--设备租赁和金融协会(ELFA)
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路透迪拜4月10日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一下跌，尽管看多的交易商对现货有兴趣，周一达成的九笔交易的价格略低于上周五水准。
相较之下，洲际交易所(ICE)成交的380-cst燃料油周一在亚洲交易时段跨月价差的动能发生逆转，因在上周上涨后，多数交易商持观望态度。
普氏窗口成交九笔380-cst燃料油，总计18万吨。
自4月初以来，普氏窗口总计成交144万吨380-cst燃料油。
ICE市场380-cst燃料油的市场结构结束了至少连续五个交易日的涨势，有限的成交量使逆价差结构缩窄。
ICE市场380-cst燃料油的4/5月跨月价差较前一交易日每吨跌0.20美元，至每吨0.80美元。
380-cst燃料油5/6月跨月价差下跌0.15美元，至每吨升水0.10美元。
0900GMT时，两种跨月价差成交量均不到2万吨，上周日均成交量高于30万吨。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
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