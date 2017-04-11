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亚洲 | 2017年 4月 11日 星期二 20:53 BJT

国际油市：卖压冲击亚洲380-cst燃料油现货升水及跨月价差

路透迪拜4月11日 - 供应商卖压周二打压亚洲高硫燃料油市场，冲击380-cst燃料油现货升水及跨月价差。

报告称周二在普氏窗口成交13笔船货，总计24万吨380-cst燃料油，另外并成交2.1万吨180-cst燃料油。

13笔船货中有10笔是按买方出价成交，这显示市场内充满卖压。

4月初以来，普氏窗口总计成交168万吨380-cst燃料油。

近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
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