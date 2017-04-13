国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水上涨，公共假期前交投受抑

香港证券：证监会称正在调查大量个案，当中涉及上市公司高管失职行
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
路透迪拜4月13日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四上涨，跨月价差相对持稳，在明天耶稣受难日假期前，市场交投受抑。
官方数据显示，截至4月12日的当周，新加坡陆上燃料油库存结束两周的跌势，上升3%或92,000吨，至361万吨。
新加坡当周的燃料油净进口减少38%，至两周低位75.1万吨，对中国的出口维持在52万吨的高位。
交易商称，卸载浮式存储的燃料油，增加了陆上的库存数量。
380-cst燃料油现货升水FO380-SIN-DIF估计较前一交易日每吨涨0.29美元，较新加坡报价高出0.92美元，尽管普氏窗口交易的船货价格水准相较弱。
据报周四在普氏窗口成交四笔船货，为3月31日以来最少，总计成交8万吨380-cst燃料油，这使4月以来380-cst燃料油的总成交量升至202万吨。
周四截至0700GMT，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油跨月价差的交易活动亦有限。(完) (编译 于春红; 审校 张涛)
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透北京5月24日 - 中国离岸美元/人民币掉期曲线周三各期限均抬升。交易员称，今早穆迪调降中国评级之后，离岸人民币即期突然跳跌；随后离岸掉期短端疑似出现大量中资行买盘，离岸美元/人民币掉期曲线各期限均上涨，CNH旋即缩减跌幅，午后转而走升。