国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水上涨，公共假期前交投受抑

路透迪拜4月13日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四上涨，跨月价差相对持稳，在明天耶稣受难日假期前，市场交投受抑。

官方数据显示，截至4月12日的当周，新加坡陆上燃料油库存结束两周的跌势，上升3%或92,000吨，至361万吨。

新加坡当周的燃料油净进口减少38%，至两周低位75.1万吨，对中国的出口维持在52万吨的高位。

交易商称，卸载浮式存储的燃料油，增加了陆上的库存数量。

380-cst燃料油现货升水FO380-SIN-DIF估计较前一交易日每吨涨0.29美元，较新加坡报价高出0.92美元，尽管普氏窗口交易的船货价格水准相较弱。

据报周四在普氏窗口成交四笔船货，为3月31日以来最少，总计成交8万吨380-cst燃料油，这使4月以来380-cst燃料油的总成交量升至202万吨。

周四截至0700GMT，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油跨月价差的交易活动亦有限。(完) (编译 于春红; 审校 张涛)