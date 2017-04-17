国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩

路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。

但相较之下，市场对燃料油实货市场的持续买盘，支撑380-cst燃料油的现货升水。

周一1000GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油跨月价差合约流动性有限。

跨月价差合约仅成交5,000吨，近月380-cst燃料油5/6月跨月价差合约扳回前一交易日部分跌幅，正价差缩窄至每吨0.65美元，较一交易日上涨0.10美元。

燃料油持续供应过剩令近月跨月价差合约自上周初以来不断下跌，上周一5/6月跨月价差合约升水为每吨0.25美元。

周一报告在普氏窗口成交16笔船货，其中380-cst燃料油总计成交30万吨，装载于15艘船上，另成交一笔2万吨180-cst燃料油船货。

中石油再度成为380-cst燃料油的主要买家，周一成交的15笔中有九笔是中石油买入的。

4月初以来，在普氏窗口总计成交了232万吨380-cst燃料油。

380-cst燃料油现货升水估计较前一交易日每吨高出0.15美元。 (编译 于春红; 审校 王洋)