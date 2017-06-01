国际油市：380-cst燃料油近月跨月价差上升，但对船货的需求低迷

路透新加坡6月1日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四上升，贴 水缩窄至约两周最低，因市场预期存储在新加坡海域的充足供给近期或许 不会再涌向市场。 在实货市场上，连续第二日没有船货成交，相比之前的3-5月强劲的 买兴主导市场。 互换市场上，洲际交易所380-cst燃料油6月/7月跨月价差的贴水缩窄 至每吨约0.50美元，高于前一日的贴水1美元。 近月跨月价差盘中一度曾达到平价，但随后快速回吐涨幅，0900 GMT 时报每吨负0.50美元。 周四公布的官方数据显示，5月31日当周，新加坡陆上燃料油库存下 降0.1%或0.4万吨，至284万吨。创下1月初以来最低。 新加坡的燃料油净进口较前一周增长1%至77.1万吨，因进口下降13% ，小于出口26%的下降幅度。 在阿联酋，普氏能源资讯的数据显示，5月29日止当周富查伊拉工业 区燃料油库存升至三周高位1,008.4万桶，较前一周增长11%或98.7万桶。 尽管普氏窗口未报告有交易达成，但有意向的买家抬高了报价，而卖 家则较周三水平下调了报价。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)