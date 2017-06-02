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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 20:19 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差转至逆价差，因供应商卖单减少

    路透新加坡6月2日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差约三周以来首
次转至逆价差，因对于供给过剩的担忧进一步缓解，普氏窗口缺乏实货卖
单。
    
    经纪消息人士周五将380-cst燃料油6月/7月跨月价差定为约每吨升水
0.75美元，高于前一日结算价每吨贴水0.25美元。
    
    1030 GMT时，洲际交易所(ICE)约有20-30万口380-cst燃料油6月/7月
跨月价差合约成交。
    
    到5月中旬，近月跨月价差跌至贴水区间，因担心新加坡的供给攀升
。
    
    380-cst燃料油7月/8月跨月价差的买方报价也上升，较前一日上升0.
35美元至每吨升水0.65美元，成交近70万口。
    
    普氏窗口报告有成交两笔船货，总计2万吨180-cst燃料油和2万吨380
-cst燃料油。
    
    维多买入两艘船货，从托克买入一艘180-cst燃料油船货，从Coastal
买入一艘380-cst燃料油。
    
    周五普氏窗口仅有两笔380-cst燃料油卖方报价，相比之下有22笔买
方报价。
    
    尽管新加坡陆上燃料油库存下降，但新加坡380-cst燃料油近月跨月
价差过去几周来的低迷基本上归因于船舶上贮存的燃料油供给充足。
    
    消息人士估算大约有200万吨燃料油储存在新加坡附近的巨型油轮之
上。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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