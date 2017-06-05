国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水上升，因流动性重返市场

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一升至近两周高位，因买兴和流动性重返普氏定价窗口。
普氏窗口报告成交六笔船货，总计2万吨180-cst燃料油和20万吨380-cst燃料油。
上一次窗口成交实货数量超过这一水平还是在5月8日，当时是成交24万吨。
周一成交的五笔380-cst燃料油船货中，每艘均为4万吨，而通常情况下每笔船货都为2万吨。
五艘船货的买家都是托克，其中的两艘由维多提供，剩余三艘由中石油提供。
摩科瑞能源贸易集团向维多还出售了一艘180-cst燃料油船货。
自6月初以来，普氏窗口总计成交26万吨燃料油，5月成交了194万吨。
洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月/7月跨月价差持平于前一日，周一0930 GMT时报每吨升水约0.75美元。
在欧洲，近月燃料油裂解价差和东方-西方套利价差稍稍上升。
经纪消息人士称，东方-西方价差报约每吨14.50美元，高于前一日的大约13.25美元。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为