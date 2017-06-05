国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水上升，因流动性重返市场

路透6月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一升至近两周高位，因买兴和流动性重返普氏定价窗口。

普氏窗口报告成交六笔船货，总计2万吨180-cst燃料油和20万吨380-cst燃料油。

上一次窗口成交实货数量超过这一水平还是在5月8日，当时是成交24万吨。

周一成交的五笔380-cst燃料油船货中，每艘均为4万吨，而通常情况下每笔船货都为2万吨。

五艘船货的买家都是托克，其中的两艘由维多提供，剩余三艘由中石油提供。

摩科瑞能源贸易集团向维多还出售了一艘180-cst燃料油船货。

自6月初以来，普氏窗口总计成交26万吨燃料油，5月成交了194万吨。

洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月/7月跨月价差持平于前一日，周一0930 GMT时报每吨升水约0.75美元。

在欧洲，近月燃料油裂解价差和东方-西方套利价差稍稍上升。