国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水持坚

路透新加坡6月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差小升0.03美元至三日高位，达到较新加坡现货报价升水2.25美元，因良好的需求料会抵消新加坡和欧洲库存的飙升。

“尽管炼厂停产导致更多燃料油被推入市场，但供给正在被吸纳，因有需求在，”一位在新加坡的贸易商称。

阿布扎比之前一直在出售燃料油，之前其一座汽油生产装置在1月因火灾停产。

不过整体中东供给或收紧，因发电和空调使用的燃料油预计会在夏季的几个月攀升。

摩科瑞和中石油正在出售存储在新加坡海域和马来西亚南部海域船舶中的燃料油，以抓住需求强劲的时机。

这使得存储燃料油的油轮数量从8-9艘，减到了3-4艘。

荷兰咨询机构PJK International的数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的燃料油库存飙升67%或38万吨，达到三周高位94.8万吨。

这与新加坡地区库存大幅攀升的态势相符。