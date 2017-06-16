国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水持坚

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差小升0.03美元至三日高位，达到较新加坡现货报价升水2.25美元，因良好的需求料会抵消新加坡和欧洲库存的飙升。
“尽管炼厂停产导致更多燃料油被推入市场，但供给正在被吸纳，因有需求在，”一位在新加坡的贸易商称。
阿布扎比之前一直在出售燃料油，之前其一座汽油生产装置在1月因火灾停产。
不过整体中东供给或收紧，因发电和空调使用的燃料油预计会在夏季的几个月攀升。
摩科瑞和中石油正在出售存储在新加坡海域和马来西亚南部海域船舶中的燃料油，以抓住需求强劲的时机。
这使得存储燃料油的油轮数量从8-9艘，减到了3-4艘。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的燃料油库存飙升67%或38万吨，达到三周高位94.8万吨。
这与新加坡地区库存大幅攀升的态势相符。
报告有两笔窗口交易达成。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为